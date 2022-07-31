Нашествие кабанов в Нижегородской области и странная кража в Оренбурге: главные новости регионов

В Казани скончался народный артист Татарстана Феликс Пантюшин. Оказалось, что Пантюшин скончался сегодня, 29 июля. Ему было 76 лет, обратили внимание в театре. Народный артист Татарстана проработал в Качаловском театре с 1978 по 2015 годы. Это звание он получил в 1986 году еще в ТАССР, а заслуженного артиста России — в 1996 году, отмечает inkazan.ru.