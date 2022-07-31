Нашествие кабанов в Нижегородской области и странная кража в Оренбурге: главные новости регионов

«Народные Новости» публикуют дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий из всех регионов России.
Ставропольский край
VII Международные спортивные игры «Дети Азии» проходят в Артеме и Владивостоке. В состязаниях принимают участие спортсмены из 13 государств, в том числе делегации из Таиланда, Индии, Афганистана, Ирана и Монголии, пишет newstracker.ru.
Удмуртия
В Удмуртии для остановки автомобиля полицейским пришлось устроить погоню и применить табельное оружие. Скрываясь от полицейских, водитель выезжал на полосу встречного движения, двигался с превышением скорости, не пропускал пешеходов. На неоднократные требования инспекторов ДПС об остановке он не реагировал, пишет udm-info.ru.
Ростовская область
Суд в Ростовской области признал виновными в убийстве трех жителей Зерноградского района. Мужчины в возрасте 27, 37 и 52 лет обвиняются в убийстве 42-летнего жителя в поселке Кленовый. Следствие доказало, что в декабре 2020 года мужчины, сговорившись, решили убить местного жителя, с которым находились в неприязненных отношениях, сообщает rostovgazeta.ru.
Республика Татарстан
В Казани скончался народный артист Татарстана Феликс Пантюшин. Оказалось, что Пантюшин скончался сегодня, 29 июля. Ему было 76 лет, обратили внимание в театре. Народный артист Татарстана проработал в Качаловском театре с 1978 по 2015 годы. Это звание он получил в 1986 году еще в ТАССР, а заслуженного артиста России — в 1996 году, отмечает inkazan.ru.
Волгоградская область
Водителя автобуса оштрафовали за выпавшую на дорогу пассажирку в Волгограде. Как пишет издание novostivolgograda.ru, мужчине пришлось заплатить 10 тысяч рублей, так как он игнорировал ПДД. Отмечается, что женщина получила травмы средней тяжести.
Нижегородская область
Жители Краснобаковского района бьют тревогу из-за нашествия кабанов. Отмечается, что иногда даже доходит до того, что некоторые жители, столкнувшись с кабанами у себя на участке, вынуждены прятаться в бане и сидеть там по несколько часов, пока животные не наедятся и не уйдут, пишет newsnn.ru.
Свердловская область
Трое подростков угнали ВАЗ-2112 у жителя Екатеринбурга, он пытается отыскать злоумышленников. Владельцу автомобиля пришел штраф за превышение скорости. Пропажу машины с улицы Белинского потерпевший обнаружил 8 июля, он написал заявление в полицию, сообщает tagilcity.ru.
Оренбургская область
В Оренбургской области мужчину оштрафовали за кражу унитаза, сообщает 56orb.ru. Он совершил правонарушение в квартире знакомой, когда та заснула. Теперь ему предстоит выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.
Тюменская область
Житель Тюменской области застрелил своего соседа из-за злости на его овец. Конфликт со смертельным исходом произошел между жителями села Шабаново Омутинского района. Причиной стала отара овец, которая попала на чужую территорию, пишет nashgorod.ru.
Омская область
В Омской области ожидается дождливая погода с грозами. Тучи придут вместе с 30-градусной жарой только днем, ночью же будет без осадков. Ветер в течение суток будет дуть с северо-востока со скоростью до 12 м/с, сообщает gorod55.ru.
Карелия
В Петрозаводске со стихийных свалок планируют вывезти не менее 90 тонн старых автомобильных покрышек. Как отмечает karelinform.ru, работы планируется завершить до конца ноября 2022 года. Шины собираются сдать в утилизацию.
Приморский край
Благодаря программе «Земский доктор и фельдшер» в селах Приморья появились новые медработники. На данный момент трудоустроены только девять, еще 70 специалистов направят в разные уголки региона до конца 2022 года. Из них — 50 врачей и 20 — фельдшеров, пишет vostokmedia.com.
Хабаровский край
В Хабаровском районе производят квас по старинным рецептам, его делают из свежего хлеба. Как пишет transsibinfo.com, ООО «Русский квас» начало производить русский национальный напиток в мае 2022 года. Специалисты отмечают, что квас имеет бактерицидный эффект, он убивает возбудителей многих инфекций, включая брюшной тиф, паратиф, холеру и сибирскую язву.
Новосибирск
В Новосибирской области один пляж получил «синий флаг» – знак отличия Ростуризма. Пляж АО «Пансионат Былина» расположен на берегу Обского моря на территории парк-отеля «Хвоя», сообщает atas.info. Эксперты оценили чистоту воды и береговой полосы, проверили безопасность и наличие пляжной инфраструктуры.
Челябинская область
В Еманжелинске (Челябинская область) мужчина на заправке решил воспользоваться зажигалкой и случайно поджег себя, бензоколонку и даже свою машину. После использования зажигалки мужчина моментально вспыхнул. В панике он сразу извлек заправочный шланг из автомобиля, однако подаваемое в шланг топливо продолжило гореть, усугубив ситуацию, пишет kursdela.biz.
Хакасия
В Абакане за несколько дней собрали более полутора тонн одежды для нуждающихся. Сотрудники фонда установили в разных районах столицы Хакасии специальные контейнеры, куда горожане могут приносить ненужные вещи. Они не должны быть обязательно новыми, но в хорошем состоянии, то есть пригодными для носки, чистыми и упакованными в пакеты, пишет newkhakassia.online.
ХМАО
На территорию ХМАО с космодрома «Байконур» упадет часть ракеты. Как сообщает muksun.fm, 10 августа ориентировочно в 10 часов 52 минуты «Роскосмос» запланировал запуск ракеты-носителя «Союз». Падение отделяющейся части обьекта может произойти в населенных пунктах Ягодный, Леуши, Лиственичный, Междуреченский, Мортка, Куминский Кондинского района.
Белгородская область
В Белгороде собираются установить бюст Героя Советского Союза Анатолия Ачкасова. После заключения контракта подрядчик в течение трёх дней должен сделать эскиз бюста и утвердить его с заказчиком. После этого в течение трёх недель необходимо сделать модель бюста и также утвердить. Работы по изготовлению и установке монумента должны выполнить до 10 октября, сообщает bel.ru.