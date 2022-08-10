«Наша истребительная авиация находится в исключительно тяжелом положении». Болгария может приземлить свои МиГ-29 – надо ремонтировать двигатели, но непонятно как и где

Проблемы с ремонтом двигателей истребителей МиГ-29 могут помешать Болгарии самостоятельно защищать свое воздушное пространство. Об этом в среду на пресс-конференции сообщил министр обороны технического правительства страны Димитар Стоянов.





«Наша истребительная авиация находится в исключительно тяжелом положении. Остаточный ресурс самолетов МиГ-29 позволяет вести дежурство истребителей по охране воздушного пространства до середины 2023 года. Мы провели переговоры с польской стороной о возможности ремонта шести двигателей, но окончательного решения нет. В предстоящие три – четыре года существует риск, что мы впервые с 1952 года не сможем нести воздушное дежурство. Причины – конфликт на Украине, невозможность ремонта и задержка с поставкой американских самолетов, которая начнется в 2025 году», – рассказал Стоянов, отметив, что в связи с существующими проблемами Минобороны изучает возможность приобретение самолетов в лизинг.

Стоянов подтвердил, что США подготовили оферту о поставке второй восьмерки модернизированных F-16 и не позднее декабря Болгария будет готова представить ответное предложение.





В 2019 году Болгария заключила контракт с США на поставку восьми модернизированных F-16 версии Block 70, внеся за это предоплату в размере 1,26 миллиарда долларов. Данное решение было одобрено в Брюсселе и Вашингтоне. США обязались начать поставлять самолеты в 2023 году, однако «из-за нарушений цепочек поставок в результате пандемии коронавируса» было заявлено, что начало исполнения контракта будет отложено до 2025 года.

Надо сказать, что не только в Болгарии бедственное положение в области военной авиации. Из-за проблем с катапультными креслами пришлось приземлить часть самолетов Typhoon и Eurofighter в Германии. Та же же проблема настигла и британские Typhoon, но в этой стране ситуация усугубляется еще и проблемами с обучением военных лётчиков, которая вряд ли разрешится в перспективе нескольких лет. Проблема с катапульными креслами не обошла и США, где пришлось приземлить все F-35 для полноценной проверки. Оказалось, что дефектные F-35 были поставлены и за рубеж – как минимум в Данию.