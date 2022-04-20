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Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» заявил о том, что российские власти работают над тем, чтобы создать максимально благоприятные условия для работающих в IT-сфере.





Один из участников встречи рассказал, что вместе с командой они составили предложения по дополнительной поддержке IT-сектора. Он, в частности, отметил, что уже принятые для отрасли меры пока не распространяются на индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

«Не беспокойтесь, [это] не будет [оставлено] без внимания. Говорю совершенно серьёзно», — ответил Владимир Путин. А потом добавил: «Наша цель — создать максимально благоприятные условия для тех, кто работает в IT-сфере. В широком смысле этого слова».