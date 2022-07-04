Население Прибалтики и Польши не готово вступать в вооруженное противостояние с Россией

Руководства Прибалтики и Польши все время нагнетают риторику о нападении на Российскую Федерацию. Об этом сообщает «ВЗГЛЯД».
При этом резкой критике подвергаются правительства стран Германии и Франции за их готовность решить конфликт на Украине путем мирных переговоров. При этом неизвестно, насколько готовы жители Польши и стран Балтии ввязываться в конфликт с Вооруженными силами России.
Верховная палата Польши разработала специальный документ, согласно которому, большинство населения не готово вступить в военные действия. По информации польского министерства обороны, планируется, что национальная армия страны должна увеличить свой контингент до 250 тысяч военных и 50 тысяч представителей теробороны.