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Население Прибалтики и Польши не готово вступать в вооруженное противостояние с Россией

Население Прибалтики и Польши не готово вступать в вооруженное противостояние с Россией
globallookpress.com/artifant/blickwinkel

Руководства Прибалтики и Польши все время нагнетают риторику о нападении на Российскую Федерацию. Об этом сообщает «ВЗГЛЯД».

При этом резкой критике подвергаются правительства стран Германии и Франции за их готовность решить конфликт на Украине путем мирных переговоров. При этом неизвестно, насколько готовы жители Польши и стран Балтии ввязываться в конфликт с Вооруженными силами России.

Верховная палата Польши разработала специальный документ, согласно которому, большинство населения не готово вступить в военные действия. По информации польского министерства обороны, планируется, что национальная армия страны должна увеличить свой контингент до 250 тысяч военных и 50 тысяч представителей теробороны.

вс рф конфликт Польша Прибалтика Украина
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