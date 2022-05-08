Nascer do SOL: Украина получит от Португалии американские гаубицы времен Второй мировой войны

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ближайшее время получат новую партию военной помощи от Португалии, в пакет которой войдут гаубицы американского производства времен Второй мировой войны.
Сообщается, что речь идет о пяти буксируемых гаубицах М114 калибра 155 миллиметров и 15 бронетранспортерах М113, которые Португалия намерена поставить Украине. Об этом информирует португальское издание Nascer do SOL.
Известно, что гаубицы М114 были разработаны в далеком 1939 году, их использовали во время Второй мировой войны, во Вьетнаме и Корее. М144 давно сняты с вооружения основных армий, однако до сих пор остаются на хранении.
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