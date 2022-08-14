NASA запустит в космос дрожжи в рамках первого этапа лунной миссии Artemis

Кубсат BioSentinel будет запущен c космического корабля Orion в рамках миссии Artemis I (первый этап американской лунной миссии), он проведет длительный биологический эксперимент в глубоком космосе. Об этом сообщили в NASA.





Внутри спутника будут находиться дрожжи. Поскольку биологические механизмы дрожжевых клеток аналогичны человеческим, данная органическая нагрузка поможет ученым в изучении влияния космической радиации на живые клетки в районе Луны.

Основная работа миссии BioSentinel заключается в наблюдении за жизненными показателями дрожжей, чтобы увидеть, как они ведут себя при воздействии радиации из дальнего космоса. В частности, будет изучаться рост дрожжевых клеток и метаболическая активность.

Кроме того, в космос также планируют отправить водоросли, растения и грибы. Корабль Orion преодолеет радиационный пояс Ван Аллена, который расположен за пределами низкой околоземной орбиты. В подобных поясах находятся протоны и электроны солнечного ветра с зарядом около трех МэВ (мегаэлектронвольт). Радиационные поля Ван Аллена обычно располагаются рядом с планетами, у которых имеется сильное магнитное поле. Благодаря поясам Ван Аллена, биологический груз сможет испытать влияние космической радиации в полной мере.