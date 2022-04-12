NASA вспомнило о заслугах Гагарина

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Первый полет в космос летчика Юрия Гагарина нужно отмечать
по всему миру. Об этом заявила бывший астронавт NASA Кэтрин Колман.
Она вспомнила, что присутствовала на Международной
космической станции на 50-ю годовщину первого полета. Члены экипажа
орбитального комплекса сфотографировались в футболках с изображением Гагарина.
«Для меня это очень волнительная ночь, поскольку я была на
МКС в 50-ю годовщину. Это значило очень много для меня и всего экипажа», —
сказала Колман.
Астронавт Рон Гаран вспомнил, как к полувековому юбилею
летал на МКС в составе российского экипажа. Он подчеркнул, что в те годы Запад
готовился к конфликту с СССР, но полет Гагарина стал первым шагом к объединению
человечества.
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