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    NASA вспомнило о заслугах Гагарина

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    globallookpress.com/Alexandr Yakovlev/Russian Look

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    globallookpress.com/Alexandr Yakovlev/Russian Look

    Первый полет в космос летчика Юрия Гагарина нужно отмечать
    по всему миру. Об этом заявила бывший астронавт NASA Кэтрин Колман.

    Она вспомнила, что присутствовала на Международной
    космической станции на 50-ю годовщину первого полета. Члены экипажа
    орбитального комплекса сфотографировались в футболках с изображением Гагарина.

    «Для меня это очень волнительная ночь, поскольку я была на
    МКС в 50-ю годовщину. Это значило очень много для меня и всего экипажа», —
    сказала Колман.

    Астронавт Рон Гаран вспомнил, как к полувековому юбилею
    летал на МКС в составе российского экипажа. Он подчеркнул, что в те годы Запад
    готовился к конфликту с СССР, но полет Гагарина стал первым шагом к объединению
    человечества.

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