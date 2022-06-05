NASA раскрыло детали миссии зонда DAVINCHI на Венере

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Джеймc Гарвин из Центр космических полетов имени Годдарда (так называется крупная исследовательская лаборатория NASA) рассказал об основных задачах миссии DAVINCHI, в рамках которой в 2029 году планируется запустить к Венере автоматический зонд.

Название миссии расшифровывается как Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gass, Chemistry, and Imaging – «Исследование благородных газов и химии глубинной части атмосферы Венеры, и получение изображений». Полет до Венеры займет 6,5 месяца. После этого аппарат совершит два облета планеты, в ходе которых зонд будет анализировать облака Венеры и измерять количество ультрафиолетового излучения, поглощаемого дневной стороной планеты, а также количество тепла, излучаемого ночной стороной. Примерно через два года после запуска от основного аппарата отделится посадочный зонд, который спустится через атмосферу Венеры и возьмет пробы газов на пути к поверхности. Зонду диаметром около метра потребуется примерно час, чтобы достигнуть поверхности. На высоте в 30 километров, под слоем непрозрачных облаков, аппарат сделает множество фотоснимков.

Зонд DAVINCI будет иметь небольшое входное отверстие снаружи капсулы высокого давления, через которое образцы атмосферы на разных высотах будут втягиваться внутрь для анализа. Специалисты надеются получить подробные данные о каждом слое атмосферы планеты. После приземления в горах Альфа-Реджио аппарат проработает до 20 минут, но основные научные данные будут получены именно в ходе спуска.

В ходе миссии ученые надеются получить не менее 60 Гбит сжатых новых данных об атмосфере Венеры. Команда DAVINCI, в частности, надеется установить, действительно ли на Венере в прошлом были океаны жидкой воды, и если да, то когда и почему они исчезли.