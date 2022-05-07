NASA работает над магнитной защитой от космического излучения. Эта технология обезопасит людей на Марсе и Луне

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Для людей пребывание в космосе и высадка на любую планету сопряжено с большим рисками, и один из самых главных – космическое излучение. Для изоляции заряженных частиц можно использовать толстый слой материала, однако это неизбежно приведет к увеличению массы космического корабля и снижению полезной нагрузки. Нужны альтернативные решения, и ученые из Висконсинского университета в Мэдисоне предложили такое: в рамках концепции CREW HaT предполагается создать защиту на основе сверхпроводящих магнитов. Авторы идеи уже получили финансирование NASA.





«Мы придумали, как защитить корабли от космических лучей, — пишет Елена Д’Онгиа (Elena D’Onghia) на сайте NASA. — Мы используем новую технологию сверхпроводящих лент и новую конфигурацию магнитного поля». По большому счету ученые при помощи современных материалов решили смоделировать защитное магнитное поле Земли в миниатюре.

Д’Онгиа и ее коллеги разработали конструкцию легких, развертываемых магнитных катушек. Их разместят вокруг жилых помещений корабля, в результате чего магнитное поле будет отклонять заряженные частицы. Предполагается, что такая система будет отклонять до 50 процентов опасных лучей, что вкупе с другими мерами снизит уровень радиации во время перелета до приемлемого. В том числе эти магниты можно будет установить на разрабатываемую окололунную станцию Lunar Gateway, запуск первых модулей которой запланирован на 2024 год.