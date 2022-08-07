NASA отменило все выходы в открытый космос из-за протечки скафандра

На Международной космической станции, ее американском сегменте, случилось ЧП, из-за которого NASA отменило все выходы в открытый космос. Все дело – в негерметичности скафандра в области шлема: как сообщается, во время недавнего выхода астронавта за пределы МКС в шлем начала поступать вода.

Нынешний скафандр NASA

Скафандры NASA используются уже около 40 лет, и в последнее время возникает все больше вопросов к их безопасности. Попадание воды в шлем – и вовсе, можно сказать, привычное дело: такой случай был зафиксирован и в марте текущего года, а в первый раз такое случилось в 2013 году во время выхода в открытый космос космонавта ЕКА Луки Пальмитано (Luca Palmitano) – тогда в шлеме скопилось 1,5 литра воды, что вызвало у него проблемы с дыханием. В 2015 году другой астронавт чуть не утонул в шлеме.

Перспективный скафандр NASA

В общем, со скафандрами NASA беда, и надо с этим что-то делать. В американском космическом ведомстве проблему осознают и даже предпринимают попытки ее решения: кардинально новый скафандр был представлен в 2019 году, но с тех пор дело практически не сдвинулось – нет средств на доведение защитных костюмов до ума и запуска в производства. Поэтому в NASA надеются продлить жизнь нынешних скафандров до 2028 года. А с новыми астронавты, видимо, полетят на Луну в рамках миссии Artemis – будет это как раз примерно к концу десятилетия.