NASA отложило запуск следующего лунохода на значительное время

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отложило запуск ровера VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover).



VIPER на Луне, официальный рендер NASA

Изначально NASA планировало запустить лунную экспедицию в ноябре 2023 года. Однако теперь сроки изменились — плановый запуск VIPER должен состояться в ноябре 2024 года. Как отмечают в управлении, это сделано, чтобы снизить риск и провести дополнительные испытания посадочного модуля, который доставит аппарат на поверхность Луны.

Роботизированный вездеход VIPER — это, по сути, разведчик. Он должен стать важной составляющей программы NASA Artemis, целью которой является отправка людей на Луну.

VIPER предназначен для поиска водяного льда, который, как считается, находится на поверхности Луны. Таким образом, если будущие миссии NASA захотят добывать воду на Луне, у них будет информация о том, где искать и какие инструменты для этого понадобятся.