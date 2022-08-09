NASA останется на МКС до 2030 года. Теперь это закон

США будут эксплуатировать Международную космическую станцию до 2030 года, одобрение на это дали как исполнительная, так и законодательная ветви власти. Об этом заявил глава NASA Билл Нельсон.





«Закон об ассигнованиях дает нам то, к чему мы стремились годами: продление эксплуатации МКС до 2030 года. Теперь это закон», — сказал он на заседании Консультативного совета NASA.

Пакет бюджетных отчислений на нужды NASA, предусматривающий эксплуатацию МКС до 2030 года, включен в закон о поддержке производства в США полупроводников (CHIPS and Science Act) на 280 миллиардов долларов. Его уже подписал Джо Байден.

Россия придерживается иных планов относительно МКС: глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что после 2024 года Россия начнет процесс выхода из проекта. Впрочем, скорее всего, выход будет длительным, так как запуск первого модуля Российской орбитальной служебной станции запланирован лишь на 2028 год.