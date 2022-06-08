NASA и SpaceX определились с запуском Cargo Dragon 2 к МКС

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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) определилось со сроками запуска грузового корабля Cargo Dragon 2.





Ранее в NASA сообщили, что запуск Cargo Dragon 2 к Международной космической станции пришлось отложить на неопределенный срок из-за неполадок в работе систем его бортового двигателя.

Теперь NASA и компания SpaceX определились, что запуск состоится не ранее 28 июня 2022 года. Здесь учитываются различные факторы, включая расписание космодрома и распорядок на МКС. Изначально запуск планировался на 10 июня.

Cargo Dragon 2 отправляется на МКС ради пополнения запасов — всего планируется отправить около 3 тонн грузов, включая припасы, оборудование и материалы для различных экспериментов.