NASA будет доставлять астронавтов на МКС поочередно космическими кораблями SpaceX и Boeing

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На данный момент астронавтов США к Международной космической станции доставляют космические корабли SpaceX Crew Dragon, но NASA не отказывается от планов использовать для этих целей корабли Boeing Starliner. В будущем эти два космических корабля будут доставлять астронавтов NASA к МКС поочередно. Об этом заявил менеджер коммерческой программы полетов NASA Стив Стич на пресс-конференции, посвященной предстоящему тестовому беспилотному запуску Boeing Starliner.





По словам Стива Стич, в конструкции кораблей Starliner и Crew Dragon есть ряд отличий, однако оба «очень схожи в том, насколько они отвечают требованиям NASA по доставке и возвращению экипажа» с МКС.

«На обоих кораблях может быть размещен экипаж и костюмы. Оба корабля разработаны таким образом, чтобы доставлять груз на МКС», — отметил Стич на пресс-конференции. По его словам, оба корабля также «полностью отвечают требованиям» NASA по обеспечению безопасности экипажа как в рамках полета к орбитальной станции, так и во время их нахождения на борту МКС.

«В долгосрочной перспективе мы рассчитываем на то, что после сертификации [Starliner] Boeing будет раз в год [доставлять астронавтов] на МКС, еще одна миссия будет осуществляться при помощи кораблей Crew Dragon», — указал Стив Стич. По его словам, после беспилотного тестового запуска Starliner к МКС 19 мая планируется провести еще один испытательный запуск, но уже с экипажем. «После этих двух запусков начнется процесс окончательной сертификации корабля, по завершении которого мы выделим Starliner ближайшее место в графике», — сказал Стив Стич.

Boeing Starliner имеет массу 13 тонн и рассчитан на экипаж из семи человек и автономный полет продолжительностью 60 часов. Он был впервые запущен 20 декабря 2019 года в беспилотном режиме к МКС с авиабазы на мысе Канаверал (штат Флорида). Стыковка с орбитальным комплексом была запланирована на 22 декабря, однако из-за технических неполадок ее отменили. Одной из причин был назван сбой в системе подсчета полетного времени, в итоге корабль был возвращен на Землю.