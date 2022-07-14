«Нас ждать не стоит»: Макаревич прокомментировал массовый срыв концертов в России

Как признались пермские организаторы, причин отмены концерта несколько, но все они связаны с текущими событиями в стране. Подробности не приводились, однако несложно догадаться, что речь идет о резкой критике Макаревича российской спецоперации, а также граждан страны, которые не разделяют его точки зрения.