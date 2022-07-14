«Нас ждать не стоит»: Макаревич прокомментировал массовый срыв концертов в России

Музыкальная группа «Машина времени» во главе с Андреем Макаревичем точно не выступит на осенних концертах в России, сообщил сам исполнитель в своих социальных сетях, пишет StarHit.
Напомним, концертные площадки в разных российских городах одна за другой начали отменять концерты отечественного рок-коллектива. Макаревич и его команда не смогут выступить в Перми, Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске, Москве, Пензе и Саратове.
Как признались пермские организаторы, причин отмены концерта несколько, но все они связаны с текущими событиями в стране. Подробности не приводились, однако несложно догадаться, что речь идет о резкой критике Макаревича российской спецоперации, а также граждан страны, которые не разделяют его точки зрения.
Сам музыкант хладнокровно воспринял новость об отмене своих мероприятий. Он выразил сожаление по этому поводу, а также посоветовал жителям Урала не ждать выступления.
«Раз площадка написала, что будет отмена, значит, будет отменен. К сожалению, в Екатеринбурге нас ждать не стоит», — написал лидер «Машины времени».
Ранее музыкальный критик Александр Фадеев составил список из пяти российских звезд, наиболее навредивших России после 24 февраля. Андрей Макаревич занял третью строчку. Антирейтинг возглавил юморист Максим Галкин.