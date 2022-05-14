«Нас просто убивают»: националисты ударили по мирным жителям Петровского района Донецка

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Теракты, ведущие за собой гибель мирного населения республики, не прекращаются ни на один день. Сегодня под огнем киевских силовиков оказался один из поселков Петровского района.
Огнем из тяжелого вооружения несколько домов полностью уничтожены и не подлежат восстановлению. По словам местных жителей, таких обстрелов не было даже в активные фазы боев в 2014.
«Сегодня погиб мой родной брат, прилетело прямо во двор, он не успел добежать до укрытия. Это не полноценная жизнь, это просто существование, выживание, мы уже просто не можем это терпеть, как над нами издеваются, нас просто убивают. Все произошло так внезапно, дикий свист, взрывы, потолок посыпался, просто какой-то кошмар и теперь моего брата больше нет», – говорит пострадавшая от обстрела жительница.
Били по домам гражданских со стороны населенного пункта Марьинка, откуда националисты с каждым днем все интенсивнее уничтожают инфраструктуру, жилые дома и мирных жителей, далеко не все успевают укрыться в убежище или хотя бы покинуть улицу в более безопасное место.
«Все разворотило, я стояла, готовила обед, как вдруг мне на голову упал потолок, до сих пор все тело болит, спасло только то, что снаряд упал в спальне, за несущей стеной, соседа рядом убило, сущий ад нам устроили украинские войска. В чем была одета, то и осталось, дом уничтожен полностью, восстанавливать нечего, все побило, все разрушено, мы не знаем, что нам теперь делать, где жить, что есть, куда обращаться», – заявила пострадавшая мирная жительница Светлана.
Пострадавшие от обстрела жители с трудом могут сдержать слезы, ведь подавляющее большинство из них – пенсионеры, которых в их возрасте без крова и средств к существованию оставили киевские каратели.