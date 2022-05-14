«Нас просто убивают»: националисты ударили по мирным жителям Петровского района Донецка

«Все разворотило, я стояла, готовила обед, как вдруг мне на голову упал потолок, до сих пор все тело болит, спасло только то, что снаряд упал в спальне, за несущей стеной, соседа рядом убило, сущий ад нам устроили украинские войска. В чем была одета, то и осталось, дом уничтожен полностью, восстанавливать нечего, все побило, все разрушено, мы не знаем, что нам теперь делать, где жить, что есть, куда обращаться», – заявила пострадавшая мирная жительница Светлана.