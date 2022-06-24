«Нас осталось двое»: Маликов откровенно высказался о смерти Юрия Шатунова

Популярному российскому певцу Дмитрию Маликову довелось работать вместе с погибшим Юрием Шатуновым, какое-то время артисты выступали вместе. Маликов часто исполнял как старые, так и новые хиты, тогда как Шатунов жил в Германии и редко давал гастроли.