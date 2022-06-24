«Нас осталось двое»: Маликов откровенно высказался о смерти Юрия Шатунова

Популярному российскому певцу Дмитрию Маликову довелось работать вместе с погибшим Юрием Шатуновым, какое-то время артисты выступали вместе. Маликов часто исполнял как старые, так и новые хиты, тогда как Шатунов жил в Германии и редко давал гастроли.
Многие знаменитые артисты оказались шокированы новостью о кончине 48-летнего Шатунова, смерть наступила предположительно из-за инфаркта. Маликов не остался в стороне, опубликовав архивную листовку с группой «Ласковый май», на которой он вместе с Шатуновым изображены в молодости.
«Нас было четверо: Шатунов, Пресняков, Белоусов и Маликов. Поп-герои конца 80-х – начала 90-х. Осталось двое. Светлая память Юре и Жене!» — подписал Маликов.
По сообщениям СМИ, российский певец, бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет. По предварительным данным, исполнитель умер после обширного инфаркта в карете скорой помощи.