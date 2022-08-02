«Нас не победить»: петербургские десантники показали мощь русского солдата в День ВДВ

Ежегодно в России 2 августа отмечают День Воздушно-десантных войск. Этот праздник торжественно встречают в Санкт-Петербурге. В город на Неве приезжают многие десантники почтить память погибших сослуживцев, а также встретиться с коллегами и друзьями. Традиционно на Марсовом поле в этот день возлагают цветы и венки к Вечному огню. На мероприятии побывал корреспондент «Народных Новостей», который пообщался с десантниками и узнал, что для них значит этот праздник, а также какие изменения происходят в российской армии, а что остается неизменным.
Личный состав и ветеранов ВДВ с Днем Воздушно-десантных войск поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин. Текст поздравления российского лидера опубликовало министерство обороны. Глава государства выразил уверенность, что десантники и впредь будут надежно стоять на страже национальных интересов страны и вносить значимый вклад в укрепление боевой мощи наших вооруженных сил.
«Нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, при решении сложных задач неизменно демонстрирует профессионализм, отвагу и мужество. И конечно, умелые и решительные действия героев-десантников в полной мере проявились в ходе специальной военной операции», — говорится в поздравлении.
Командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Михаил Теплинский также поздравил военнослужащих и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником и отметил, что 2 августа 1930 года золотыми буквами вписано в историю легендарных войск. Теплинский отметил, что сегодня военнослужащие воздушно-десантных войск празднуют 92-ю годовщину образования. Генерал-полковник подчеркнул, что десантники во все времена ежедневным ратным трудом подтверждали свою профессиональную надежность.
Традиционно в Санкт-Петербурге широко празднуют День Военно-десантных войск Российской Федерации. С утра в сквере имени Василия Маргелова на Приморском проспекте состоялся торжественно-траурный митинг. Мероприятие посетили военнослужащие и ветераны ВДВ, представители органов исполнительной и законодательной власти Петербурга, а также общественных организаций.
После полуденного выстрела из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости на Марсовом поле состоялось возложение цветов и венков к Вечному огню.
Корреспондент НН посетил мероприятие, где пообщался с представителями этого рода войск, которые пришли почтить память своих боевых товарищей, а также встретиться с коллегами. Житель Петербурга Павел рассказал, что лично для него значит этот день.
«Я служил в 31-й бригаде Ульяновского ВДВ, в отдельном разведвзводе. Для меня этот праздник много значит. Во-первых, мы вспоминаем погибших ребят. Это уже традиция, которая была и всегда будет. Всех ребят, которые погибают и сейчас, и в Великую Отечественную, и вообще во всех конфликтах, которые были. Мы вспоминаем, молимся за них, отдаем им честь, не забываем никогда. Во-вторых, коллег своих встретить, с друзьями погулять, повспоминать. Хороший повод увидеться с друзьями, погулять с семьей, с мамой. Для нас это самый главный праздник в году», — рассказал Павел.
Другой представитель «крылатой пехоты» пришел на торжественное мероприятие со знаменем войск ВДВ. Юрий рассказал, что он гордится тем, что служил в военно-десантных войсках.
«Я пришел со знаменем, потому что для меня это гордость за то, что я служил в ВДВ. Я стремился к этому, прошел службу в Афгане, закончил в Белоруссии. И теперь каждый год 2 августа для меня почетно прийти сюда, встретиться с друзьями. Я думаю, что российская армия, как и советская, самая могущественная, потому что мы сильны духом и нас не победить», — сообщил Юрий Байков.
«Честь, память, дань воинам, которые не вернулись. Сегодня встречаемся с теми, кто служил в Афгане, со своими сослуживцами. Каждый год чтим память. Русская армия духовитая, с нами бог, как сказал Суворов. Для русского солдата есть всего лишь один соперник — внутреннее сомнение, а солдат должен быть непоколебим», — поделился Артур Александрович.
Группа десантников-сослуживцев, встретившись на Марсовом поле в городе на Неве, вспоминают свою службу и товарищей. Ребята отметили, что этот день для них самый главный праздник, и они стараются каждый год встречаться.
«Мы собрались, потому что сегодня наш профессиональный праздник — День ВДВ. Встретились с друзьями-сослуживцами. Этот день для всех десантников больше, чем просто праздник. Русская армия непобедима», — рассказал Роман.
После торжественных мероприятий в парке 300-летия состоялся праздничный концерт, посвященный Дню военно-десантных войск, на котором выступили популярные артисты, в том числе ветераны ВДВ.