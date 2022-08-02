«Нас не победить»: петербургские десантники показали мощь русского солдата в День ВДВ

«Я служил в 31-й бригаде Ульяновского ВДВ, в отдельном разведвзводе. Для меня этот праздник много значит. Во-первых, мы вспоминаем погибших ребят. Это уже традиция, которая была и всегда будет. Всех ребят, которые погибают и сейчас, и в Великую Отечественную, и вообще во всех конфликтах, которые были. Мы вспоминаем, молимся за них, отдаем им честь, не забываем никогда. Во-вторых, коллег своих встретить, с друзьями погулять, повспоминать. Хороший повод увидеться с друзьями, погулять с семьей, с мамой. Для нас это самый главный праздник в году», — рассказал Павел.