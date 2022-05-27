Очередная бригада Вооруженных сил Украины отказалась воевать: солдаты взбунтовались, не пожелали стать «живым мясом», отправившись на фронт без экипировки и тяжелого вооружения.
Авторы портала «Русская весна» показали видео, на котором солдат ВСУ с криком и руганью «объясняет», предположительно, офицеру командования, то что у бригады нет возможности продолжать военные действия из-за низкого морального духа и отсутствия тяжелой техники для решения фронтовых задач.
Ранее «Народные Новости» рассказали об истории 115 бригады ВСУ — точно так же солдаты записали видеообращение, на котором пожаловались на плохие условия службы, а руководство, увидев запись, направило всех участников в СИЗО как дезертиров.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.