«Нас достало такое отношение»: солдаты ВСУ взбунтовались и отказались идти на фронт

Авторы портала «Русская весна» показали видео, на котором солдат ВСУ с криком и руганью «объясняет», предположительно, офицеру командования, то что у бригады нет возможности продолжать военные действия из-за низкого морального духа и отсутствия тяжелой техники для решения фронтовых задач.