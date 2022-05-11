Нас бросили: украинский срочник рассказал правду о сегодняшних реалиях в ВСУ

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Солдат-срочник ВСУ 21-летний Алексей Корниенко рассказал журналистам о том, как военнослужащих бросают командиры, а также объяснил, почему решил добровольно сложить оружие.
Корниенко сдался в плен два месяца назад, когда командиры бросили подразделение. С тех пор молодой человек работает в госпитале, помогает российским врачам спасать своих земляков-солдат.
По словам Алексея, в армию он ушел в ноябре 2021 года из Сумского военкомата. В феврале его вместе с сослуживцами отправили в Мариуполь. Там командиры бросили военнослужащих, после чего молодые солдаты добровольно сложили оружие и перешли работать в госпиталь.
«Нас обещали вывезти, но не вывезли и оставили здесь. Когда нас бросили командиры, мы решили пойти сдаться. Мы занимались перегрузкой, как все срочники», — рассказал Корниенко.
По словам сложившего оружие военнослужащего, отношение к пленным хорошее: их вкусно кормят и дают кров над головой.
«Мы попали сюда 15 марта, работаем здесь, помогаем людям. Мы носим раненых, занимаемся уборкой, помогаем людям. Нам здесь дают пищу, дат кров над головой. К нам относятся отлично», — рассказал молодой человек
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.