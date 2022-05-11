Нас бросили: украинский срочник рассказал правду о сегодняшних реалиях в ВСУ

По словам Алексея, в армию он ушел в ноябре 2021 года из Сумского военкомата. В феврале его вместе с сослуживцами отправили в Мариуполь. Там командиры бросили военнослужащих, после чего молодые солдаты добровольно сложили оружие и перешли работать в госпиталь.