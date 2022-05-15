Нас бросили, мы в аду: украинский военный из окопа записал призыв к Зеленскому не допустить второго Иловайска

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Украинский военнослужащий записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он призвал лидера страны не допустить ситуации в Мариуполе и Иловайске. Соответствующий ролик попал на просторы Сети.
На кадрах видео видно, что украинский военный деморализован. Во время записи обращения к Зеленскому он находился в окопе на коленях, умоляя своего президента не бросать ВСУ. Он рассказал о крайне плачевном состоянии своих сослуживцев и украинской армии в целом.
«Зеленский, к тебе обращаются все добровольцы, которые воюют в Донбассе. Мы находимся в полном аду. Не допустите, чтобы было как в Мариуполе и в Иловайском котле. Нас надолго не хватит. Наша артиллерия и авиация не работают. Наше командование нас кинуло. Оно не вывозит трупы и не подвозит нам ПК. У нас очень большие потери», — сказал военный, находясь в состоянии полной безысходности.
Отметим, что в последнее время особенно часто на просторах Сети начали появляться видеообращения украинских военных, рассказывающих о полной деморализации в рядах ВСУ. Так, все чаще появляются истории о том, что руководство отдельных отрядов и батальонов просто кидает своих подчиненных, оставляя их в безвыходном положении.
Ярким примером тому является ситуация на «Азовстали» в Мариуполе, когда сразу несколько служащих 36-й бригады морской пехоты ВСУ сообщили о бегстве командиров.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.