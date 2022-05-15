Нас бросили, мы в аду: украинский военный из окопа записал призыв к Зеленскому не допустить второго Иловайска

«Зеленский, к тебе обращаются все добровольцы, которые воюют в Донбассе. Мы находимся в полном аду. Не допустите, чтобы было как в Мариуполе и в Иловайском котле. Нас надолго не хватит. Наша артиллерия и авиация не работают. Наше командование нас кинуло. Оно не вывозит трупы и не подвозит нам ПК. У нас очень большие потери», — сказал военный, находясь в состоянии полной безысходности.