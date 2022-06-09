Нарышкин: Зеленский передает Польше суверенитет Украины

Польша добивается от президента Украины Владимира Зеленского передачи Варшаве де-факто контроля над важнейшими институтами соседней страны. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
По его словам, Киев уже согласился на размещение в Польше резервного центра обработки данных украинской налоговой службы. Варшава убедила зарубежных «партнеров», что это позволит сделать работу ведомства более эффективной.
«Иными словами, Киев осознанно открывает польско-американскому тандему доступ к сведениям государственной важности, включая информацию о налогоплательщиках и, как следствие, реальном финансовом положении Украины», — объяснил Нарышкин.
Президент Польши Анжей Дуда ранее заявил, что между республикой и Украиной «больше не будет границы». Он также выразил надежду народы двух стран смогут «вместе жить на этой земле».