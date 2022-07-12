Нарышкин: власти Польши пытаются скрыть свои планы по экспансии на Украину

Варшава наивно полагала, что на фоне геополитического напряжения ни Киев, ни Вашингтон не обратят внимания на приготовления к захвату украинских территорий. Польские власти намеревались представить это как свершившийся факт, после того, как конфликт на Украине перейдет в фазу дипломатического урегулирования.