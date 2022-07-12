Нарышкин: власти Польши пытаются скрыть свои планы по экспансии на Украину

Подконтрольным СМИ Польши дано задание развернуть медийную кампанию с целью «замаскировать» действия Варшавы по укреплению позиций на Украине. Об этом заявила Служба внешней разведки России, со ссылкой на главу ведомства Сергея Нарышкина.
«Поступающая в СВР информация свидетельствует о нервозной реакции Польши из-за того, что ее планы по расчленению Украины стали предметом общественного внимания», — уточняется в заявлении ведомства.
Варшава наивно полагала, что на фоне геополитического напряжения ни Киев, ни Вашингтон не обратят внимания на приготовления к захвату украинских территорий. Польские власти намеревались представить это как свершившийся факт, после того, как конфликт на Украине перейдет в фазу дипломатического урегулирования.
Но теперь из-за утечки информации руководство Польши лихорадочно пытается сгладить эффект от заявлений НАТО и ЕС. С целью формирования образа «коллективного участия» всех европейских стран, польские власти активно взаимодействуют с Венгрией и Румынией, чтоб прикрыться ими для реализации собственных планов.