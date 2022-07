Нарядные закуски для вечеринки

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Друзья, родственники и близкие коллеги — всегда желанные гости в нашем доме. Наши встречи проходят по-разному: иногда я могу приготовить изысканный ужин, в другие дни мы просто заказываем пиццу, но чаще я готовлю симпатичные закуски для вечеринки.

Эти милые канапе можно приготовить за считаные минуты из простых и недорогих продуктов. Кроме того, такие закуски на шпажках — идеальная возможность соединить самые разные ингредиенты. Делюсь с вами несколькими идеями на любой вкус!

Какие приготовить закуски для вечеринки: 7 потрясающих идей

Роллы с цуккини

Ингредиенты

1 кабачок

150 г прошутто

маслины по вкусу

150 г сливочного сыра

клюква по вкусу

Приготовление

Натрите кабачок на тонкие слайсы и обжарьте их на сковороде с двух сторон. На каждый слайс выложите прошутто и смажьте сливочным сыром. Возле одного конца кабачка выложите маслину и скрутите рулетики. Поставьте рулетики, наполните их сливочным сыром и украсьте клюквой.

Парусник на сыре

Ингредиенты

1 огурец

6 помидор черри

100 г твердого сыра

Приготовление

Нарежьте огурец слайсами, а сыр — кубиками. Сформируйте канапе из огурца, сыра и помидоров черри.

Шпажки с авокадо

Ингредиенты

100 г ветчины

майонез по вкусу

1 авокадо

листья петрушки по вкусу

100 г твердого сыра

маслины по вкусу

100 г сыра чеддер

Приготовление

Квадратик чеддера смажьте майонезом. Выложите ветчину и снова смажьте майонезом. Затем выложите твердый сыр, кусочки авокадо, снова сыр, майонез, ветчину, майонез и чеддер. Заверните получившийся бутерброд в пленку и уберите в холодильник на 1,5 часа. Нарежьте бутерброд кубиками и сформируйте канапе с листьями петрушки и маслинами.

Роллы с красной рыбой

Ингредиенты

1 пуч. зеленого лука

маслины по вкусу

1 болгарский перец

150 г соленой красной рыбы

сливочный сыр по вкусу

вишни по вкусу

Приготовление

Выложите на пленку красную рыбу и смажьте ее сливочным сыром. Посыпьте сливочный сыр мелко нарезанными болгарским перцем, маслинами и зеленым луком. Аккуратно скрутите рулет и уберите его в холодильник на 1,5 часа. Украсьте роллы декоративной вишней.

Парусники из огурца

Ингредиенты

2 ломтика белого хлеба

200 г печеночного паштета

1 огурец

оливки по вкусу

Обрежьте края хлеба и сложите бутерброд с паштетом таким образом, как показано на видео. Нарежьте огурец слайсами и сформируйте канапе с оливками.

Закуски с маринованным огурцом

Ингредиенты

40 г колбасы

100 г твердого сыра

3 маринованных огурца

оливки по вкусу

1 ломтик хлеба

Приготовление

Сформируйте рулетики из огурца, сыра и колбасы. Наткните на шпажку оливки, приготовленные рулетики и кусочки поджаренного хлеба.

Мини-бутерброды

Ингредиенты

2 ломтика тостового хлеба

50 г ветчины

2 помидоры черри

оливки по вкусу

майонез по вкусу

петрушка по вкусу

Приготовление

Вырежьте кружочки из хлеба и ветчины. Кружочки хлеба смажьте майонезом, выложите на них ветчину и накройте ее еще одним кусочком хлеба. Сформируйте канапе из получившихся бутербродов, помидор черри и петрушки.

Вы можете строго повторять эти рецепты закусок или же вносить свою лепту, меняя и совершенствуя их. Праздничные канапе могут быть как единственным блюдом на столе, так и удачным закусочным дополнениям к горячему и гарнирам. В любом случае, смотрятся они просто великолепно! А какие вы знаете рецепты канапе?

