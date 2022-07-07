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Нарядные закуски для вечеринки

Нарядные закуски для вечеринки

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Друзья, родственники и близкие коллеги — всегда желанные гости в нашем доме. Наши встречи проходят по-разному: иногда я могу приготовить изысканный ужин, в другие дни мы просто заказываем пиццу, но чаще я готовлю симпатичные закуски для вечеринки.

Эти милые канапе можно приготовить за считаные минуты из простых и недорогих продуктов. Кроме того, такие закуски на шпажках — идеальная возможность соединить самые разные ингредиенты. Делюсь с вами несколькими идеями на любой вкус!

Какие приготовить закуски для вечеринки: 7 потрясающих идей

Роллы с цуккини

Ингредиенты

  • 1 кабачок
  • 150 г прошутто
  • маслины по вкусу
  • 150 г сливочного сыра
  • клюква по вкусу

Приготовление

  1. Натрите кабачок на тонкие слайсы и обжарьте их на сковороде с двух сторон.
  2. На каждый слайс выложите прошутто и смажьте сливочным сыром. Возле одного конца кабачка выложите маслину и скрутите рулетики.
  3. Поставьте рулетики, наполните их сливочным сыром и украсьте клюквой.

Парусник на сыре

Нарядные закуски для вечеринки

Ингредиенты

  • 1 огурец
  • 6 помидор черри
  • 100 г твердого сыра

Приготовление

  1. Нарежьте огурец слайсами, а сыр — кубиками.
  2. Сформируйте канапе из огурца, сыра и помидоров черри.

Шпажки с авокадо

Нарядные закуски для вечеринки

Ингредиенты

  • 100 г ветчины
  • майонез по вкусу
  • 1 авокадо
  • листья петрушки по вкусу
  • 100 г твердого сыра
  • маслины по вкусу
  • 100 г сыра чеддер

Приготовление

  1. Квадратик чеддера смажьте майонезом. Выложите ветчину и снова смажьте майонезом.
  2. Затем выложите твердый сыр, кусочки авокадо, снова сыр, майонез, ветчину, майонез и чеддер.
  3. Заверните получившийся бутерброд в пленку и уберите в холодильник на 1,5 часа.
  4. Нарежьте бутерброд кубиками и сформируйте канапе с листьями петрушки и маслинами.

Роллы с красной рыбой

Нарядные закуски для вечеринки

Ингредиенты

  • 1 пуч. зеленого лука
  • маслины по вкусу
  • 1 болгарский перец
  • 150 г соленой красной рыбы
  • сливочный сыр по вкусу
  • вишни по вкусу

Приготовление

  1. Выложите на пленку красную рыбу и смажьте ее сливочным сыром.
  2. Посыпьте сливочный сыр мелко нарезанными болгарским перцем, маслинами и зеленым луком.
  3. Аккуратно скрутите рулет и уберите его в холодильник на 1,5 часа.
  4. Украсьте роллы декоративной вишней.

Парусники из огурца

Нарядные закуски для вечеринки

Ингредиенты

  • 2 ломтика белого хлеба
  • 200 г печеночного паштета
  • 1 огурец
  • оливки по вкусу
  1. Обрежьте края хлеба и сложите бутерброд с паштетом таким образом, как показано на видео.
  2. Нарежьте огурец слайсами и сформируйте канапе с оливками.

Закуски с маринованным огурцом

Нарядные закуски для вечеринки

Ингредиенты

  • 40 г колбасы
  • 100 г твердого сыра
  • 3 маринованных огурца
  • оливки по вкусу
  • 1 ломтик хлеба

Приготовление

  1. Сформируйте рулетики из огурца, сыра и колбасы.
  2. Наткните на шпажку оливки, приготовленные рулетики и кусочки поджаренного хлеба.

Мини-бутерброды

Нарядные закуски для вечеринки

Ингредиенты

  • 2 ломтика тостового хлеба
  • 50 г ветчины
  • 2 помидоры черри
  • оливки по вкусу
  • майонез по вкусу
  • петрушка по вкусу

Приготовление

  1. Вырежьте кружочки из хлеба и ветчины.
  2. Кружочки хлеба смажьте майонезом, выложите на них ветчину и накройте ее еще одним кусочком хлеба.
  3. Сформируйте канапе из получившихся бутербродов, помидор черри и петрушки.

Вы можете строго повторять эти рецепты закусок или же вносить свою лепту, меняя и совершенствуя их. Праздничные канапе могут быть как единственным блюдом на столе, так и удачным закусочным дополнениям к горячему и гарнирам. В любом случае, смотрятся они просто великолепно! А какие вы знаете рецепты канапе?

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