Нарядные закуски для вечеринки

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Друзья, родственники и близкие коллеги — всегда желанные гости в нашем доме. Наши встречи проходят по-разному: иногда я могу приготовить изысканный ужин, в другие дни мы просто заказываем пиццу, но чаще я готовлю симпатичные закуски для вечеринки.
Эти милые канапе можно приготовить за считаные минуты из простых и недорогих продуктов. Кроме того, такие закуски на шпажках — идеальная возможность соединить самые разные ингредиенты. Делюсь с вами несколькими идеями на любой вкус!
Какие приготовить закуски для вечеринки: 7 потрясающих идей
Роллы с цуккини
Ингредиенты
- 1 кабачок
- 150 г прошутто
- маслины по вкусу
- 150 г сливочного сыра
- клюква по вкусу
Приготовление
- Натрите кабачок на тонкие слайсы и обжарьте их на сковороде с двух сторон.
- На каждый слайс выложите прошутто и смажьте сливочным сыром. Возле одного конца кабачка выложите маслину и скрутите рулетики.
- Поставьте рулетики, наполните их сливочным сыром и украсьте клюквой.
Парусник на сыре
Ингредиенты
- 1 огурец
- 6 помидор черри
- 100 г твердого сыра
Приготовление
- Нарежьте огурец слайсами, а сыр — кубиками.
- Сформируйте канапе из огурца, сыра и помидоров черри.
Шпажки с авокадо
Ингредиенты
- 100 г ветчины
- майонез по вкусу
- 1 авокадо
- листья петрушки по вкусу
- 100 г твердого сыра
- маслины по вкусу
- 100 г сыра чеддер
Приготовление
- Квадратик чеддера смажьте майонезом. Выложите ветчину и снова смажьте майонезом.
- Затем выложите твердый сыр, кусочки авокадо, снова сыр, майонез, ветчину, майонез и чеддер.
- Заверните получившийся бутерброд в пленку и уберите в холодильник на 1,5 часа.
- Нарежьте бутерброд кубиками и сформируйте канапе с листьями петрушки и маслинами.
Роллы с красной рыбой
Ингредиенты
- 1 пуч. зеленого лука
- маслины по вкусу
- 1 болгарский перец
- 150 г соленой красной рыбы
- сливочный сыр по вкусу
- вишни по вкусу
Приготовление
- Выложите на пленку красную рыбу и смажьте ее сливочным сыром.
- Посыпьте сливочный сыр мелко нарезанными болгарским перцем, маслинами и зеленым луком.
- Аккуратно скрутите рулет и уберите его в холодильник на 1,5 часа.
- Украсьте роллы декоративной вишней.
Парусники из огурца
Ингредиенты
- 2 ломтика белого хлеба
- 200 г печеночного паштета
- 1 огурец
- оливки по вкусу
- Обрежьте края хлеба и сложите бутерброд с паштетом таким образом, как показано на видео.
- Нарежьте огурец слайсами и сформируйте канапе с оливками.
Закуски с маринованным огурцом
Ингредиенты
- 40 г колбасы
- 100 г твердого сыра
- 3 маринованных огурца
- оливки по вкусу
- 1 ломтик хлеба
Приготовление
- Сформируйте рулетики из огурца, сыра и колбасы.
- Наткните на шпажку оливки, приготовленные рулетики и кусочки поджаренного хлеба.
Мини-бутерброды
Ингредиенты
- 2 ломтика тостового хлеба
- 50 г ветчины
- 2 помидоры черри
- оливки по вкусу
- майонез по вкусу
- петрушка по вкусу
Приготовление
- Вырежьте кружочки из хлеба и ветчины.
- Кружочки хлеба смажьте майонезом, выложите на них ветчину и накройте ее еще одним кусочком хлеба.
- Сформируйте канапе из получившихся бутербродов, помидор черри и петрушки.
Вы можете строго повторять эти рецепты закусок или же вносить свою лепту, меняя и совершенствуя их. Праздничные канапе могут быть как единственным блюдом на столе, так и удачным закусочным дополнениям к горячему и гарнирам. В любом случае, смотрятся они просто великолепно! А какие вы знаете рецепты канапе?
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