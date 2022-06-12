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Нарушивший ПДД пешеход погиб при наезде грузовика в Калининградской области

Нарушивший ПДД пешеход погиб при наезде грузовика в Калининградской области
https://www.pexels.com/

В Краснознаменске водитель грузовика Ford совершил наезд на 18-летнего юношу, когда тот пересекал дорогу в неустановленном месте. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Инцидент произошел на улице Калининградской. По словам 21-летнего автомобилиста, он не успел затормозить, так как пешеход выбежал на проезжую часть, когда до машины оставалось пять метров.

В результате молодой человек получил несовместимые с жизнью травмы. Правоохранители проводят комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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