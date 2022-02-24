Нарушения слуха и обоняния: как спастись от тяжелых осложнений после COVID-19

Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что после перенесенного «Омикрона» возникают патологии, связанные с функционированием ЛОР-органов, такие как нарушение слуха, обоняния и боли в ушах, передает РИА Новости. Лор-врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал «Народным Новостям», какие заболевания чаще всего возникают после коронавируса и как предупредить серьезное воспаление.

«Осложнения в общем характерные все для перенесенных заболеваний коронавирусом. В первую очередь это осложнения на сердечно-сосудистую систему. Также характерны всевозможные проблемы, связанные с нервной системой», — заявил министр здравоохранения.

По словам Мурашко, нередко у переболевших «Омикроном» обнаруживаются проблемы, связанные с патологией ЛОР-органов, такие как боли в ухе, нарушение слуха и обоняния. Врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал «Народным Новостям», что чаще всего из-за последствий коронавируса у пациентов наблюдается воспаление среднего уха.

«В организме человека есть три уха: наружное, среднее и внутреннее, следовательно, бывает наружный, средний и внутренний отит. Возникновение наружного отита при омикрон-штамме маловероятно, поскольку вирус поражает только слизистые оболочки. Вирус устремляется в носоглотку, после чего попадает в слуховую трубу и среднее ухо, у человека развивается воспаление и возникает заложенность, оглушенность и боль», — рассказал Зайцев.

Отоларинголог подчеркнул, что запускать воспаление нельзя, человеку с болью в ухе стоит обратиться к врачу, чтобы не произошел прорыв гноя и разрыв барабанной перепонки. Чаще всего заболевания, связанные с воспалением уха возникают у людей с хроническими лор-заболеваниями, детей и подростков с широкой и короткой слуховой трубой, объяснил Зайцев.

«На практике мы видим, что стало очень много евстахиитов — воспалений слуховой трубы. Но можно проводить профилактику заболевания еще до заражения. Так, если человек заболел «Омикроном», то стоит использовать сосудосуживающие капли в нос. Они позволяют снизить отек, тогда слуховая труба будет нормально функционировать. До начала коронавируса можно принимать поливитамины, есть большое количество овощей и фруктов и пить много воды», — подытожил наш собеседник.

Ранее «Народные Новости» писали, что отоларинголог Зайцев перечислил опасные симптомы заражения «Омикроном» у детей.

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