Народный артист Стеклов осудил покинувших Россию знаменитостей

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Актер театра и кино Владимир Стеклов осудил действия знаменитостей, уезжающих из России и критикующих ее из-за рубежа.
Народный артист РФ выразил непонимание в связи с тем, откуда в стране могли взяться такие личности, да еще и обрести широкую известность.
Однако больше всего Стеклов насторожен из-за того, что среди уехавших за рубеж звезд шоу-бизнеса, негативно высказывающихся о России, встречаются люди самых разных возрастов. Артист отметил, что мог бы простить подобные высказывания представителям более молодого поколения из-за «неокрепшего ума», но никак не взрослым, состоявшимся личностям.
«Это что?! Сколько у нас прошло лет, чтобы появились люди, которые говорили: “После 2 мая воздух в Одессе стал чище?!” Есть еще хуже высказывания, еще страшнее. Не буду их повторять, вы их наверняка слышали. А эти откуда?», — возмутился Стеклов в беседе с каналом «Изолента Live».
По словам актера, несмотря на то, что он часто гастролирует по всей России, именно в столице наблюдается самая высокая концентрация людей с подобным мнением, пишет «Царьград».
Многие представители российского шоу-бизнеса покинули Россию после начала вынужденной спецоперации в защиту населения Донбасса. Их раскритиковали не только коллеги, но и поклонники.