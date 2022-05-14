Народный артист Стеклов осудил покинувших Россию знаменитостей

«Это что?! Сколько у нас прошло лет, чтобы появились люди, которые говорили: “После 2 мая воздух в Одессе стал чище?!” Есть еще хуже высказывания, еще страшнее. Не буду их повторять, вы их наверняка слышали. А эти откуда?», — возмутился Стеклов в беседе с каналом «Изолента Live».