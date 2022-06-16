Народной артистке РСФСР Людмиле Хитяевой отказали в месте на кладбище

Звезда фильмов «Поднятая целина», «Тихий Дон», «Вечера на хуторе близ Диканьки» хочет лежать вместе с родителями, которые захоронены в Москве на Преображенском кладбище. Но актриса не может получить на это разрешение уже долгое время, поскольку на Преображенском кладбище сегодня захоронения запрещены.