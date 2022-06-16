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Народной артистке РСФСР Людмиле Хитяевой отказали в месте на кладбище

Народной артистке РСФСР Людмиле Хитяевой отказали в месте на кладбище
globallookpress.com/Anatoly Lomohov/Russian Look

Известная актриса, народная артистка РСФСР Людмила Хитяева пытается найти место, где ее упокоят после ухода из жизни. Но знаменитости отказали в месте на кладбище, сообщает News.ru.

Звезда фильмов «Поднятая целина», «Тихий Дон», «Вечера на хуторе близ Диканьки» хочет лежать вместе с родителями, которые захоронены в Москве на Преображенском кладбище. Но актриса не может получить на это разрешение уже долгое время, поскольку на Преображенском кладбище сегодня захоронения запрещены.

По вопросу будущего захоронения артистка обратилась к администрации кладбища, откуда ее перенаправили в Департамент торговли и услуг города. Вопрос с местом на кладбище так и остался нерешенным. А в департаменте Хитяева получила решительный отказ.

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