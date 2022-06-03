Народная милиция ЛНР заявила об уничтожении 33 украинских националистов за сутки

Силы Народной милиции ЛНР при огневой поддержке российских военных уничтожили 33 украинских националиста в течение минувших суток, заявили в луганском военном ведомстве.
Отмечается, что еще четверо военнослужащих сдались в плен НМ ЛНР, сохранив свои жизни. При этом в ходе боестолкновений были поражены пять украинских бронетранспортеров и восемь единиц автомобильной техники.
Ранее стало известно, что украинская армия утром 3 июня обстреляла Горловку и Пантелеймоновку в ДНР. ВСУ выпустили в общей сложности 16 боеприпасов, заявили в представительстве республики в СЦКК.