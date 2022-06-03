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Народная милиция ЛНР заявила об уничтожении 33 украинских националистов за сутки

Народная милиция ЛНР заявила об уничтожении 33 украинских националистов за сутки
Федеральное агентство новостей

Силы Народной милиции ЛНР при огневой поддержке российских военных уничтожили 33 украинских националиста в течение минувших суток, заявили в луганском военном ведомстве.

Отмечается, что еще четверо военнослужащих сдались в плен НМ ЛНР, сохранив свои жизни. При этом в ходе боестолкновений были поражены пять украинских бронетранспортеров и восемь единиц автомобильной техники.

Ранее стало известно, что украинская армия утром 3 июня обстреляла Горловку и Пантелеймоновку в ДНР. ВСУ выпустили в общей сложности 16 боеприпасов, заявили в представительстве республики в СЦКК.

ВСУ народная милиция лнр националисты Украина
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