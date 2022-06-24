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Народная милиция ЛНР взяла под контроль предприятие «Карбонит» в Золотом

Народная милиция ЛНР взяла под контроль предприятие «Карбонит» в Золотом
Mil.ru / CC BY 4.0 / wikipedia.org

Военнослужащие Народной милиции ЛНР выбили украинских военных с территории угледобывающего предприятия «Карбонит» в городе Золотое.

Близкий к военному ведомству республики источник сообщил ТАСС, что подразделения НМ ЛНР полностью контролируют предприятие.

«Угледобывающее предприятие “Карбонит” в городе Золотое перешло под контроль союзных сил», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что большая часть Золотого была зачищена от украинских силовиков. По имеющимся данным, военнослужащие республики контролируют четыре из пяти районов в населенном пункте.

золотое ЛНР народная милиция
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