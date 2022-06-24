Народная милиция ЛНР взяла под контроль предприятие «Карбонит» в Золотом

Военнослужащие Народной милиции ЛНР выбили украинских военных с территории угледобывающего предприятия «Карбонит» в городе Золотое.
Близкий к военному ведомству республики источник сообщил ТАСС, что подразделения НМ ЛНР полностью контролируют предприятие.
«Угледобывающее предприятие “Карбонит” в городе Золотое перешло под контроль союзных сил», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что большая часть Золотого была зачищена от украинских силовиков. По имеющимся данным, военнослужащие республики контролируют четыре из пяти районов в населенном пункте.