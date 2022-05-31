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Народная милиция ЛНР: ВСУ подорвали цистерну с химикатами в Северодонецке

Народная милиция ЛНР: ВСУ подорвали цистерну с химикатами в Северодонецке
Федеральное агентство новостей

Украинские боевики совершили подрыв цистерны с химикатами на предприятии «Азот» в Северодонецке. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.

Данное преступление было совершено в попытке помешать наступлению военнослужащих республик Донбасса, отметили в ведомстве. Заявление опубликовано в официальном Telegram-канале Народной милиции.

«Отступающие из промзоны Северодонецка подразделения ВСУ с целью создания препятствий успешному наступлению наших войск предприняли попытку создания зоны химического заражения и подорвали на комбинате “Азот” цистерну, предположительно с азотной кислотой», — говорится в сообщении.

В результате подрыва отравленное облако могло достигнуть освобожденных населенных пунктов Рубежное и Кременная, добавили в ведомстве. ВСУ не только осознавали подобные последствия, но и рассчитывали на них.

ВСУ подрыв северодонецк цистерна с химикатами
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