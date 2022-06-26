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Народная милиция ЛНР вошла в разрушенный поселок Новотошковское и не нашла ни одного выжившего

Народная милиция ЛНР вошла в разрушенный поселок Новотошковское и не нашла ни одного выжившего
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Население поселка Новотошковское в Луганской Народной Республике полностью погибло в результате боевых действий. Корреспондент Юлия Мартовалиева рассказала, что увидели военные Народной милиции ЛНР, когда зашли в населенный пункт.

Жители Новотошковского умерли от обезвоживания и голода в подвалах зданий, прячась от украинских военных. ВСУ уничтожили весь населенный пункт, не оставив ни одного целого дома.

«Украинская армия отступила, бросив технику и тела своих военнослужащих в окопах», — передает Мартовалиева.

Сумевшие выбраться с завода «Азот» люди ранее рассказали о зверствах украинских националистов. Военные не выпускают на свободу больных детей и отбирают у мирного населения еду.

Донбасс ЛНР новотошковское
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