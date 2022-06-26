Народная милиция ЛНР вошла в разрушенный поселок Новотошковское и не нашла ни одного выжившего

Население поселка Новотошковское в Луганской Народной Республике полностью погибло в результате боевых действий. Корреспондент Юлия Мартовалиева рассказала, что увидели военные Народной милиции ЛНР, когда зашли в населенный пункт.
Жители Новотошковского умерли от обезвоживания и голода в подвалах зданий, прячась от украинских военных. ВСУ уничтожили весь населенный пункт, не оставив ни одного целого дома.
«Украинская армия отступила, бросив технику и тела своих военнослужащих в окопах», — передает Мартовалиева.
Сумевшие выбраться с завода «Азот» люди ранее рассказали о зверствах украинских националистов. Военные не выпускают на свободу больных детей и отбирают у мирного населения еду.