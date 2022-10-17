Народная милиция ЛНР сообщила об уничтожении 45 военных ВСУ за минувшие сутки

Напомним, что 10 и 11 октября Вооруженные силы РФ нанесли массированные ракетные удары высокоточным оружием по объектам критической инфраструктуры Украины. Была повреждена Ладыжинская ТЭС, во многих регионах наблюдались перебои с поставкой электричества и водоснабжением. Минобороны РФ сообщило, что все назначенные объекты были поражены.