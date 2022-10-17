Народная милиция ЛНР сообщила об уничтожении 45 военных ВСУ за минувшие сутки

Украинские вооруженные формирования за минувшие сутки понесли значительные потери личного состава и военной техники, сообщается в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.
В ходе активного наступления подразделений НМ Луганской Народной Республики Вооруженные силы Украины понесли большие потери в живой силе и военной технике.
«Уничтожено: до 45 человек личного состава; одна долговременная огневая точка; шесть бронетранспортеров; пять единиц специальной автомобильной техники», — цитирует сообщение РИА Новости.
В субботу, 15 октября, ведомство сообщило об уничтожении до 40 человек личного состава ВСУ, одного украинского танка; трех вражеских артиллерийских установок; шесть бронетранспортеров; 13 единиц специальной автомобильной техники противника.
Напомним, что 10 и 11 октября Вооруженные силы РФ нанесли массированные ракетные удары высокоточным оружием по объектам критической инфраструктуры Украины. Была повреждена Ладыжинская ТЭС, во многих регионах наблюдались перебои с поставкой электричества и водоснабжением. Минобороны РФ сообщило, что все назначенные объекты были поражены.