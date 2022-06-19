Народная милиция ЛНР сообщила об уничтожении 32 украинских националистов за сутки

Военнослужащие Народной милиции ЛНР за сутки ликвидировали в ходе боевых действий более 30 бойцов украинских националистических формирований, сообщили в военном ведомстве.
Отмечается, что националисты в результате боев за указанный период понесли потери в количестве 32 человек личного состава. В то же время, из-за действий ополченцев они лишились пяти бронетранспортеров и трех единиц автомобильной техники, подчеркнули в НМ ЛНР.
Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки были уничтожены более 50 солдат ВСУ. Также ополченцы подавили четыре огневые точки противника вблизи Авдеевки и Орловки.