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Народная милиция ЛНР сообщила об уничтожении 32 украинских националистов за сутки

Народная милиция ЛНР сообщила об уничтожении 32 украинских националистов за сутки
Федеральное агентство новостей

Военнослужащие Народной милиции ЛНР за сутки ликвидировали в ходе боевых действий более 30 бойцов украинских националистических формирований, сообщили в военном ведомстве.

Отмечается, что националисты в результате боев за указанный период понесли потери в количестве 32 человек личного состава. В то же время, из-за действий ополченцев они лишились пяти бронетранспортеров и трех единиц автомобильной техники, подчеркнули в НМ ЛНР.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки были уничтожены более 50 солдат ВСУ. Также ополченцы подавили четыре огневые точки противника вблизи Авдеевки и Орловки.

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