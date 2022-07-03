Народная милиция ЛНР сообщила о перестрелках между ВСУ и украинскими националистами

Украинские националисты под угрозой расстрела не давали солдатам ВСУ добровольно сдаваться в плен российским военным на Лисичанском направлении, рассказал боец Народной милиции ЛНР с позывным Вулкан.
В интервью военкору «Известий» Вулкан рассказал, что украинские националисты нередко открывали огонь по солдатам и запугивали их.
«Бывают у них конфликты между собой. Мы слышим, знаем, что наших сил там нет, у них возникают стрелковые бои», — рассказал военный.
Ранее о перестрелках с нацбатами рассказывали сдавшиеся в плен украинские солдаты из Лисичанска. При этом командование бросило личный состав на произвол судьбы и эвакуировалось на запад страны, откуда отдает приказы дистанционно.