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Народная милиция ЛНР сбила выпущенные по Стаханову снаряды украинской РСЗО «Ураган»

Народная милиция ЛНР сбила выпущенные по Стаханову снаряды украинской РСЗО «Ураган»
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Силы противовоздушной обороны Народной милиции ЛНР перехватили выпущенные украинскими артиллеристами снаряды РСЗО «Ураган» в районе Стаханова, сообщает представительство республики в СЦКК.

Огонь велся минувшей ночью с позиций Вооруженных сил Украины в районе Верхнекаменки.

«Вооруженные формирования Украины с направления населенного пункта Верхнекаменка обстреляли территорию республики, применив реактивную систему залпового огня БМ-27 “Ураган”. Силами нашей ПВО снаряды были уничтожены», — говорится в сообщении.

По информации СЦКК, в результате падения фрагментов боеприпасов повреждены жилой дом в Кировске, шесть жилых домов и газопровод в Ирмино, а также школа в Стаханове.

ВСУ Донбасс ЛНР обстрел сцкк
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