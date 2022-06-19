Народная милиция ЛНР сбила выпущенные по Стаханову снаряды украинской РСЗО «Ураган»

Силы противовоздушной обороны Народной милиции ЛНР перехватили выпущенные украинскими артиллеристами снаряды РСЗО «Ураган» в районе Стаханова, сообщает представительство республики в СЦКК.
Огонь велся минувшей ночью с позиций Вооруженных сил Украины в районе Верхнекаменки.
«Вооруженные формирования Украины с направления населенного пункта Верхнекаменка обстреляли территорию республики, применив реактивную систему залпового огня БМ-27 “Ураган”. Силами нашей ПВО снаряды были уничтожены», — говорится в сообщении.
По информации СЦКК, в результате падения фрагментов боеприпасов повреждены жилой дом в Кировске, шесть жилых домов и газопровод в Ирмино, а также школа в Стаханове.