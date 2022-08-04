Народная милиция ДНР заявила об освобождении поселка Пески

Народная милиция ДНР полностью контролирует поселок Пески в ДНР. Украинских военных удалось выбить оттуда при поддержке ВС РФ.
О переходе населенного пункта после напряженных боев 4 августа сообщил RT замполит одного из батальонов НМ ДНР. По словам источников, сегодня в населенном пункте было «жарко» от «прилетов».
«Пески наши полностью, мы уже на окраине. Дальше движемся», — утверждает источник.
Накануне власти республики сообщили, что населенный пункт уже на 70% находится под стратегическим контролем Народной милиции ДНР. Первая линия обороны ВСУ была целиком уничтожена уже к 2 августа.