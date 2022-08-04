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Народная милиция ДНР заявила об освобождении поселка Пески

Народная милиция ДНР заявила об освобождении поселка Пески
Пресс-служба Росгвардии

Народная милиция ДНР полностью контролирует поселок Пески в ДНР. Украинских военных удалось выбить оттуда при поддержке ВС РФ. 

О переходе населенного пункта после напряженных боев 4 августа сообщил RT замполит одного из батальонов НМ ДНР. По словам источников, сегодня в населенном пункте было «жарко» от «прилетов». 

«Пески наши полностью, мы уже на окраине. Дальше движемся», — утверждает источник. 

Накануне власти республики сообщили, что населенный пункт уже на 70% находится под стратегическим контролем Народной милиции ДНР. Первая линия обороны ВСУ была целиком уничтожена уже к 2 августа. 

ВСУ Донбасс пески
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