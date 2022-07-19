Народная милиция ДНР захватила под Авдеевкой трофейные американские винтовки

О пополнении арсенала войск ДНР за счет трофейного оружия от ВСУ рассказал во вторник, 19 июля, заместитель командира батальона 9-го полка НМ ДНР с позывным Хохол. Он скептически оценил заявления киевских пропагандистов о том, что ВСУ вот-вот переломят ход боевых действий в свою пользу.