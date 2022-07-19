Народная милиция ДНР захватила под Авдеевкой трофейные американские винтовки

Американские снайперское оружие и штатные штурмовые винтовки M-16 были взяты в качестве трофеев Народной милицией ДНР под Авдеевкой.
О пополнении арсенала войск ДНР за счет трофейного оружия от ВСУ рассказал во вторник, 19 июля, заместитель командира батальона 9-го полка НМ ДНР с позывным Хохол. Он скептически оценил заявления киевских пропагандистов о том, что ВСУ вот-вот переломят ход боевых действий в свою пользу.
«Перелома в их сторону наблюдаться не будет», — заключил замкомбата в беседе с РИА Новости.
Ранее Минобороны РФ передало, что российские военные уничтожили при помощи высокоточных ракет хранилище боеприпасов ВСУ под Одессой. На ликвидированном складе готовились к отправке в Донбасс боеприпасы от стран Запада, передает RT.