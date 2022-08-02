Народная милиция ДНР зачистила половину населенного пункта Пески от ВСУ

Подразделения Народной милиции ДНР вошли в Пески, зачистив половину населенного пункта от украинских силовиков.
Замкомандира 11-го отдельного полка НМ ДНР Илья Емельянов рассказал, что местные жители были эвакуированы из населенного пункта очень давно. По его словам, ВСУ превратили Пески в один большой укрепрайон.
«Сейчас идет его зачистка, зачищаем окопы после прорыва первой линии обороны противника. Уже на 50% населенный пункт зачищен», — объяснил он.
Ранее сообщалось, что союзные силы НМ ЛДНР и российских войск ведут бои на подступах к Авдеевке.