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Народная милиция ДНР зачистила половину населенного пункта Пески от ВСУ

Народная милиция ДНР зачистила половину населенного пункта Пески от ВСУ
Федеральное агентство новостей

Подразделения Народной милиции ДНР вошли в Пески, зачистив половину населенного пункта от украинских силовиков.

Замкомандира 11-го отдельного полка НМ ДНР Илья Емельянов рассказал, что местные жители были эвакуированы из населенного пункта очень давно. По его словам, ВСУ превратили Пески в один большой укрепрайон.

«Сейчас идет его зачистка, зачищаем окопы после прорыва первой линии обороны противника. Уже на 50% населенный пункт зачищен», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что союзные силы НМ ЛДНР и российских войск ведут бои на подступах к Авдеевке.

ВСУ нм днр пески
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