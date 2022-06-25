Народная милиция ДНР за сутки уничтожила РСЗО и две бронемашины ВСУ

Народная милиция ДНР продолжает оттеснять украинскую армию от административных границ республики, и за последние сутки уничтожила РСЗО «Град» и беспилотник «Фурия» противника.
Об успехах пресс-служба Народной милиции ДНР отчиталась в субботу, 25 июня. Ведомство утверждает, что за день ВСУ лишились в Донбассе одной реактивной системы залпового огня «Град», дрона, а также двух бронемашин.
«Подавлены две огневые точки противника в районах населенных пунктов Авдеевка и Новгородское», — сообщили в ДНР.
Ранее ВКС РФ нанесли авиаудар по укрытию иностранных наемников в пригороде Николаева. По информации Минобороны РФ, в результате авиаудара было ликвидировано более 80 польских наемников.