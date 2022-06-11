Народная милиция ДНР сообщила о ликвидации свыше 60 украинских националистов за сутки

Более 60 бойцов украинских националистических формирований были уничтожены военнослужащими Народной милиции ДНР за минувшие сутки, сообщили в военном ведомстве республики.
В НМ ДНР отметили, что в ходе боевых действий огневую поддержку ополченцам оказывали Вооруженные силы России. В результате успешного боя донецкие бойцы ликвидировали более 60 националистов, два танка Т-60, одну САУ «Акация» и два грузовых автомобиля.
Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине в ходе своего обращения к согражданам 24 февраля. По его словам, Москва намерена защитить жителей республик Донбасса от киевского режима.