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Народная милиция ДНР сообщила о ликвидации свыше 60 украинских националистов за сутки

Народная милиция ДНР сообщила о ликвидации свыше 60 украинских националистов за сутки
Федеральное агентство новостей

Более 60 бойцов украинских националистических формирований были уничтожены военнослужащими Народной милиции ДНР за минувшие сутки, сообщили в военном ведомстве республики.

В НМ ДНР отметили, что в ходе боевых действий огневую поддержку ополченцам оказывали Вооруженные силы России. В результате успешного боя донецкие бойцы ликвидировали более 60 националистов, два танка Т-60, одну САУ «Акация» и два грузовых автомобиля.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине в ходе своего обращения к согражданам 24 февраля. По его словам, Москва намерена защитить жителей республик Донбасса от киевского режима.

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