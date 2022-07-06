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Народная милиция ДНР рассказала о бегстве украинских командующих с передовой

Народная милиция ДНР рассказала о бегстве украинских командующих с передовой
Минобороны Украины

Командный состав ВСУ бежит в поля боя в первую очередь, бросая на произвол судьбы подчиненных, включая раненых. 

О своеобразном понимании «офицерской чести» у командного состава ВСУ рассказал в беседе с авторами проекта WarGonzo командир подразделения 11-го полка НМ ДНР с позывным Капеллан. По словам командира, многие украинские военные, оставшись без командования, сами сдаются в плен. 

«Пока мы занимали позиции некоторые “трехсотые” перешли в категорию “тяжелых трехсотых”», — рассказал Капеллан.

В то же время офицеры Народной милиции ЛНР наравне с рядовыми лично участвуют во всех штурмах. Сегодня было освобождено Спорное — очередной поселок на пути к Северску.

ВСУ народная милиция днр спецоперация Украина
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RusNewsToday24
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