Командный состав ВСУ бежит в поля боя в первую очередь, бросая на произвол судьбы подчиненных, включая раненых.
О своеобразном понимании «офицерской чести» у командного состава ВСУ рассказал в беседе с авторами проекта WarGonzo командир подразделения 11-го полка НМ ДНР с позывным Капеллан. По словам командира, многие украинские военные, оставшись без командования, сами сдаются в плен.
«Пока мы занимали позиции некоторые “трехсотые” перешли в категорию “тяжелых трехсотых”», — рассказал Капеллан.
В то же время офицеры Народной милиции ЛНР наравне с рядовыми лично участвуют во всех штурмах. Сегодня было освобождено Спорное — очередной поселок на пути к Северску.