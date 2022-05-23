Народная милиция ДНР о 26 сдавшихся в плен украинских военнослужащих

Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что 26 военнослужащих 95-й украинской десантно-штурмовой бригады добровольно сложили оружие.
«Двадцать шесть военнослужащих 95 десантно-штурмовой бригады добровольно сложили оружие, чем сохранили себе жизни», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.