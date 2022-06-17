Народная милиция ДНР научилась по звуку выявлять американские дроны-камикадзе ВСУ

ВСУ начали активно применять в Донбассе американские дроны-камикадзе Switchblade-300, но Народная милиция ДНР быстро научилась определять их по звуку и сбивать.
В беседе с военкорами источник в Народной милиции ДНР сообщил, что встречался с этими дронами дважды во время боевых действий. Оба раза жертв среди личного состава удавалось избегать. Источник отметил, что американские дроны не оснащены никакими боеприпасами и детонируют за счет взрывчатого вещества. Однако летает этот 50-сантиметровый БПЛА крайне шумно, чем и обнаруживает себя.
«Характерный звук имеет, не спутаешь с обычным квадрокоптером», — отметили в Народной милиции.
Всего США намерены передать украинской армии 700 таких дронов-камикадзе. При этом стоимость каждого составляет шесть тысяч долларов.
Следует отметить, что перевод технической документации украинским военным не предоставили. Некоторые подразделения вообще отказываются использовать незнакомый им дрон, сообщает RT.