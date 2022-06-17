Народная милиция ДНР научилась по звуку выявлять американские дроны-камикадзе ВСУ

В беседе с военкорами источник в Народной милиции ДНР сообщил, что встречался с этими дронами дважды во время боевых действий. Оба раза жертв среди личного состава удавалось избегать. Источник отметил, что американские дроны не оснащены никакими боеприпасами и детонируют за счет взрывчатого вещества. Однако летает этот 50-сантиметровый БПЛА крайне шумно, чем и обнаруживает себя.