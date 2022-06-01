Народная милиция ДНР: контратака украинских военных вблизи поселка Павловка провалилась

Союзные подразделения Народной милиции ДНР и Вооруженных сил РФ остановили попытку украинской армии провести контратаку вблизи населенного пункта Павловка.
Такое заявление сделали в военном ведомстве республики. В сообщении указывается, что Вооруженные силы Украины попытались совершить прорыв со стороны населенного пункта Угледар.
Стоит отметить, что ранее солдаты ВСУ предпринимали ни одну попытку наступления на остров Змеиный, однако понесли значительные потери и отступили. В то же время, союзные силы продолжают успешно наступать в Донбассе.
Также глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что российские военные практически перестали нести потери в ходе спецоперации на Украине, передает Ura.ru.