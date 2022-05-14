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    Народная милиция ЛНР сообщила о подрыве солдатами ВСУ шлюза в Мироновском водохранилище

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Народная милиция ЛНР сообщила о подрыве солдатами ВСУ шлюза в Мироновском водохранилище

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    Федеральное агентство новостей

    Военнослужащие Вооруженных сил Украины осуществили подрыв шлюза в Мироновском водохранилище на подконтрольных Киеву территориях Луганской Народной Республики, сообщили в Народной милиции ЛНР.

    Об повреждении украинскими войсками объекта гражданской инфраструктуры заявил представитель военного ведомства Андрей Марочко. При этом он опубликовал соответствующее видео, присланное ему подписчиками.

    Он отметил, что действия украинских военных в Мироновском водохранилище поставили под угрозу подтопления несколько населенных пунктов республики.

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