Народная милиция ЛНР сообщила о подрыве солдатами ВСУ шлюза в Мироновском водохранилище

Он отметил, что действия украинских военных в Мироновском водохранилище поставили под угрозу подтопления несколько населенных пунктов республики.

Об повреждении украинскими войсками объекта гражданской инфраструктуры заявил представитель военного ведомства Андрей Марочко. При этом он опубликовал соответствующее видео, присланное ему подписчиками.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины осуществили подрыв шлюза в Мироновском водохранилище на подконтрольных Киеву территориях Луганской Народной Республики, сообщили в Народной милиции ЛНР.

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