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    Народная милиция ЛНР сообщила о ликвидации 16 украинских военных за минувшие сутки

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Народная милиция ЛНР сообщила о ликвидации 16 украинских военных за минувшие сутки

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    Федеральное агентство новостей

    Вооруженные силы Украины потеряли 16 военнослужащих за
    минувшие сутки. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.

    В оборонном ведомстве Луганской Народной Республики
    отметили, что в ходе боевых действий украинские бойцы понесли значительные
    потери в живой силе и военной технике, в результате чего был вынужден
    отступить.

    «В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного
    ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной
    технике, а именно: 16 человек личного состава, три бронетранспортера, семь
    единиц автомобильной техники», — сказано в сообщении НМ ЛНР.

    Президент России Владимир Путин объявил о начале
    спецоперации российских войск на Украине 24 февраля. По его словам, в задачи ВС
    РФ входит «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются
    издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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