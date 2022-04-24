Народная милиция ЛНР сообщила о ликвидации 16 украинских военных за минувшие сутки

«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного

ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной

технике, а именно: 16 человек личного состава, три бронетранспортера, семь

единиц автомобильной техники», — сказано в сообщении НМ ЛНР.