Народная милиция ЛНР сообщила о ликвидации 16 украинских военных за минувшие сутки

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Вооруженные силы Украины потеряли 16 военнослужащих за
минувшие сутки. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.
В оборонном ведомстве Луганской Народной Республики
отметили, что в ходе боевых действий украинские бойцы понесли значительные
потери в живой силе и военной технике, в результате чего был вынужден
отступить.
«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного
ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной
технике, а именно: 16 человек личного состава, три бронетранспортера, семь
единиц автомобильной техники», — сказано в сообщении НМ ЛНР.
Президент России Владимир Путин объявил о начале
спецоперации российских войск на Украине 24 февраля. По его словам, в задачи ВС
РФ входит «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются
издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».