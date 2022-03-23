Народная милиция ДНР выбивает подразделения ВСУ из Каменки и Новобахмутовки в Донбассе

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На чтение 1 мин. Просмотров 2 Опубликовано Обновлено

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riafan.ru

Военнослужащие Народной милиции ДНР ведут бой с
подразделениями украинской армии за овладение еще двумя населенными пунктами в
Донбассе.

В сообщении оборонного ведомства РФ говорится, что
группировка войск Донецкой Народной Республики наносит огневое поражение подразделениям
25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. В настоящее время бойцы Народной милиции
ДНР пытаются выбить украинских военных из населенных пунктов Каменка и
Новобахмутовка.

Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало,
что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам
Украины, мирному населению ничего не угрожает.

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