Народная милиция ДНР выбивает подразделения ВСУ из Каменки и Новобахмутовки в Донбассе

В сообщении оборонного ведомства РФ говорится, что

группировка войск Донецкой Народной Республики наносит огневое поражение подразделениям

25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. В настоящее время бойцы Народной милиции

ДНР пытаются выбить украинских военных из населенных пунктов Каменка и

Новобахмутовка.