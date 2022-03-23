Народная милиция ДНР выбивает подразделения ВСУ из Каменки и Новобахмутовки в Донбассе

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Военнослужащие Народной милиции ДНР ведут бой с
подразделениями украинской армии за овладение еще двумя населенными пунктами в
Донбассе.
В сообщении оборонного ведомства РФ говорится, что
группировка войск Донецкой Народной Республики наносит огневое поражение подразделениям
25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. В настоящее время бойцы Народной милиции
ДНР пытаются выбить украинских военных из населенных пунктов Каменка и
Новобахмутовка.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало,
что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам
Украины, мирному населению ничего не угрожает.
загрузка...