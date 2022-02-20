Народная милиция ДНР уничтожила огневую точку ВСУ, с которой велся обстрел населения Донбасса

Народная милиция ДНР уничтожила огневую точку опорного пункта ВСУ, с которой велся обстрел по мирному населению Донбасса.

Соответствующей информацией поделился политолог Владимир Рогов в своем Telegram-канале. Точка опорного пункта ВСУ была ликвидирована при помощи ПТУР. Также сообщается, что в результате инцидента погибли три украинских военнослужащих.

Как рассказали представители Народной милиции ДНР, ситуация на линии соприкосновения остается критической. ВСУ за 20 февраля 37 раз открывала огонь по территории Донецкой Народной республики, всего было выпущено более 527 снарядов. Об этом рассказали в НМ ДНР в своем Telegram-канале.

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