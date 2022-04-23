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    Народная милиция ДНР сообщила о блокаде украинских националистов на территории «Азовстали»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Народная милиция ДНР сообщила о блокаде украинских националистов на территории «Азовстали»

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    globallookpress.com / Victor / XinHua

    Подразделения Народной милиции ДНР блокировали украинских
    военных и боевиков националистических формирований на территории завода «Азовсталь»
    в Мариуполе, сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.

    Согласно обнародованным данным, силы НМ ДНР закрепились на
    позициях, которые позволяют пресекать любые попытки вырваться из промзоны.

    «Боевики осуществляют попытки вырваться из блокады, но
    результатом этих прорывов является полный разгром», — говорится в сообщении.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил заблокировать
    район «Азовстали», исключив попытки националистов покинуть эту территорию.

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